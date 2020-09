Prijs voor Utrechtse woonboot Courage: ‘Superdeluxe villa’ op het water

Een ‘grote eer’ is de publieksprijs voor de Woonboot van het Jaar voor de bewoners van de woonark, Sjoerd Jan Ribberink en Jacoline Holdijk. Zij ontwierpen hun moderne woonark samen met Lars Courage van COURAGE architecten. Zij vertellen aan DUIC hoe het winnende ontwerp tot stand is gekomen.

“Wat mensen vaak lijken te denken, is dat het wonen op een woonboot erg ouderwets of oncomfortabel is”, zegt Holdijk “Ze vragen: ‘Heb je dan geen koude voeten?’ of ‘Heb je niet heel veel last van muggen?’ maar eigenlijk hebben we een superdeluxe villa.”

Tekst gaat door onder de foto

Flexibel

Ze hebben gezamenlijk veel aandacht gegeven aan het ontwerp en de inrichting. “Het is een team effort. We hebben het zelf ingericht, samen met een interieurarchitect. En we werkten nauw samen met de architect van de woonark. Die komt trouwens nog steeds wel eens op bezoek”, vertelt Ribberink.

Ribberink: “Boven hebben we gekozen voor een leefverdieping, waar we (voor de coronacrisis) grote groepen mensen konden ontvangen. We hebben wel eens Gluren bij de Buren bij ons georganiseerd, toen kwam er een bandje te staan.” Holdijk neemt het over: “Beneden zijn de slaapkamer, badkamer en een werkkamer. Die zijn flexibel ingedeeld met grote kasten. Boven de kasten is een stukje van glas, zodat er overal licht naar binnen schijnt. Heel anders dan die hokjes van slaapkamers in sommige nieuwbouwwoningen.”

Tekst gaat door onder de foto

Badjas

Een woonark ontwerpen gaat een stuk anders dan het ontwerpen van een ‘gewoon’ huis. Je zit aan het open water – waar regelmatig bootjes langskomen varen – en je moet rekening houden met veel regels van de overheid, over bijvoorbeeld de afmetingen. Holdijk ziet de regels juist als een uitdaging, om daarbinnen creatief je ruimte in te delen.

Holdijk: “We wilden een veilig gevoel en privacy, maar ook genieten van het fantastische uitzicht.” Met deze wens ging Lars Courage aan de slag. “Tegenwoordig zie je veel moderne woonarken met heel veel glas. Dat ziet er van buiten spectaculair uit, maar binnen heb je geen privacy. De bewoner kan nooit lekker even in z’n badjas zitten”, legt Courage uit.

Tekst gaat door onder de foto

Daglicht

Maar bij Courage staan de bewoners centraal in het ontwerp, dus privacy kan daar niet aan ontbreken. Courage: “De kanten van de woonark waar veel langs komt gevaren, zijn meer gesloten. Aan de tuinkant kan er meer open zijn. En natuurlijk is het gaaf om in het ontwerp het zicht op het water te optimaliseren.” Daglicht is hier voor Courage het allerbelangrijkste, alles draait om het licht op de verschillende momenten van de dag.

Zo zijn de ruimten boven water, die veel licht vangen, grotendeels ingericht met zwart staal. “Een wand van zwart staal reflecteert veel van het licht. Zo zie je de twinkeling van de reflectie van het licht dat breekt op het water.” Beneden, waar de ruimten zich grotendeels onder het wateroppervlak bevinden, zijn de wanden wit en ligt er een speciale vloer – eentje met metaaldraad, waar het licht van een volle maan een ‘prachtige gloed’ op werpt.

Sjoerd Jan Ribberink is zeer tevreden: “We wonen aan het water, in de buurt van onze vrienden en hebben een tuin aan het Merwedeplantsoen. Jacoline Holdijk vat het in één woord samen: “Ideaal.”