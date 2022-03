Prijsgrens voor opkoopbescherming koophuizen kan niet hoger, zegt gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht kan de opkoopbescherming van koopwoningen in de stad niet verder opkrikken, laat wethouder Kees Diepenveen weten in een brief aan de gemeenteraad. Hij concludeert dat het ‘juridisch niet mogelijk is om de prijsgrens te verhogen’.

Gemeentes kunnen sinds dit jaar woningen beschermen tegen de opkoop door beleggers en pandjesbazen. Zo moeten er meer koophuizen overblijven voor particulieren die zelf een huis willen om er in te gaan wonen.

De regeling beschermt zo’n 60 procent van de koopvoorraad. Het gaat om huizen in het segment betaalbare of middeldure koopwoning. De prijsgrens van de woningen die binnen de regeling vallen ligt op 440.000 euro. Maar zou die niet omhoog kunnen, zodat 70 of 80 procent van de koopwoningen onder de opkoopbescherming vallen?

Bovengrens

Die prijsgrens verder opkrikken, dat kan volgens wethouder Kees Diepenveen niet. Hij schrijft aan de gemeenteraad dat een verdere ophoging van de opkoopbescherming niet juridisch onderbouwd kan worden.

Diepenveen: “Met deze opkoopgrens en het aanwijzen van de hele stad als vergunning plichtig gebied, zit Utrecht samen met Amsterdam aan de top van hoe gemeenten maximaal invulling kunnen geven aan de mogelijkheden die de wet biedt. Dat is de bovengrens van wat er op dit moment juridisch houdbaar is.”

Amsterdam

Volgens de wethouder speelt in Amsterdam dezelfde situatie; ook in de hoofdstad wil men de regeling uitbreiden. Daar is inmiddels een motie aangenomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ophogen van de opkoopbescherming.