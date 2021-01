Prijswinnende foto van Japanse fotografe overhandigd aan Utrechts echtpaar

Het is gelukt: het Utrechtse echtpaar dat op de prijswinnende foto van een Japanse fotografe staat, heeft een exemplaar van de foto ontvangen. Fotografe Michiyo Shiraishi zocht en vond het echtpaar in december via Facebook. Utrechter Robin van Essen, die bijdroeg aan de zoektocht, bracht de afdruk persoonlijk bij ze langs.

Robin van Essen doet verslag van het moment: “Zondag was het zover. De heer Voeten, mevrouw Scheepbouwer en hun neef Jordy van Kouwen met diens gezin ontvingen mij in hun achtertuin, om de foto te kunnen overhandigen.”

Via een Zoom-verbinding was fotografe Michiyo Shiraishi ook aanwezig, net als twee vertegenwoordigers van het Japanse bedrijf Ricoh. Ricoh maakt onder andere digitale camera’s en had de fotowedstrijd georganiseerd.

De fotografe liet weten: “Ik maak eigenlijk nooit portretten, maar ik vond deze mensen zo bijzonder! Toen ik bij de fotowedstrijd een prijs won, was ik dan ook blij verrast. Dat succes wilde ik graag delen.”

Van Essen: “Jordy en ik tolkten tussen Japan en het echtpaar. Het werd zo een bijzondere overhandiging. Het echtpaar was uiteindelijk toch blij en trots. In Japan waren ze blij dat het contact leggen gelukt was en dat er op afstand toch een mooi gebaar kon worden gemaakt.”

Kracht van sociale media

“Het is soms bijzonder hoe sociale media mensen weer bij elkaar weten te brengen, ook al wonen ze aan de andere kant van de planeet”, zegt Van Essen. De fotografe ging in december op zoek naar het echtpaar dat zij fotografeerde. Van Essen deelde de oproep in een Facebookgroep voor de Twijnstraat en omgeving. Zo werd het echtpaar in een mum van tijd gevonden.

Even was er enig gezond wantrouwen bij het echtpaar. Ze sloegen het aanbod af. Na overleg met een neef besloten ze om het alsnog te accepteren. Robin verzorgde het contact tussen de verschillende partijen en de logistiek.