Primeur voor Utrecht: deelauto’s gaan op grote schaal energie opslaan

Utrecht gaat op grote schaal deelauto’s gebruiken als batterijen die energie terug kunnen leveren aan het net. Er komen 500 elektrische deelauto’s bij. De gemeente Utrecht is de eerste in Europa die de techniek op deze schaal gaat toepassen. Elektrische auto’s worden al langer gezien als een mogelijke uitkomst in de energietransitie en deelauto’s als een oplossing voor het gebrek aan ruimte in de stad.

In vaktermen heet het bidirectioneel laden: je auto opladen vanaf het stroomnet, maar ook het stroomnet weer van energie kunnen voorzien met je auto. De elektrische auto dient daarbij als opslag voor overtollige energie in het stroomnet, bijvoorbeeld tijdens piekbelasting. Wanneer er te weinig groene stroom op het net is, levert de auto weer energie terug.

Naast dat er op meer momenten groene stroom gebruikt kan worden, helpt het opslaan van energie ook de netcongestie tegen te gaan. Het is niet de eerste keer dat deelauto’s hiervoor worden gebruikt. Een jaar geleden begon een vergelijkbaar project met 300 voertuigen.

Samenwerking

Met het project slaan de Gemeente, MyWheels, We Drive Solar en Renault de handen ineen om met 500 deelauto’s de opslagcapaciteit van de stad te verhogen. Renault levert de auto’s en MyWheels beheert de vloot. We Drive Solar zorgt voor de speciale laadpalen die het terugleveren mogelijk maken. De 500 auto’s zouden 10 procent van de benodigde flexibele opslag voor de stad moeten bieden.

Wethouder Eva Oosters van Milieu en Duurzaam Vervoer is blij met de samenwerking. “Met dit initiatief laten we zien hoe gedeelde mobiliteit en slimme technologie samen de energietransitie kunnen versnellen”, zegt ze. “Met de inzet van elektrische deelauto’s creëren we duurzame, zelfvoorzienende wijken en maken we ruimte vrij voor groen en leefbaarheid in de stad.” De wethouder hoopt dat dit een begin kan zijn van veel meer innovatieve samenwerkingen in Europa.

De CEO van MyWheels, Laurens van de Vijver, zegt dat gebruikers van de deelauto’s zich geen zorgen hoeven te maken over lege batterijen. “Op basis van reserveringen zorgen we dat de deelauto’s voldoende energie hebben om rond te rijden, terwijl we de overige capaciteit inzetten om het lokale energienet op piekuren te ondersteunen.”

Energietransitie

Een van de grote problemen waar de energietransitie, de overgang van fossiele naar groene energie, tegenaan loopt is het opslaan van energie. Zonnepanelen leveren alleen stroom op als de zon schijnt, en windmolens alleen als het waait. Op bepaalde piekmomenten, wanneer het bijvoorbeeld waait of de zon schijnt, kan het aanbod hoger zijn dan de vraag. Dan is het handig om de overige stroom op te slaan, voor wanneer het windstil en donker is. Nu is Nederland in het donker nog voor een groot deel afhankelijk van fossiele energie.

Alleen is het opslaan van grote hoeveelheden energie een uitdaging door een gebrek aan batterijen en andere manieren van opslag. Maar ook elektrische auto’s hebben een grote batterij, en kunnen daarmee een uitkomst bieden. Nu zijn er nog weinig auto’s die ook stroom terug geven aan het net. Dit komt door een gebrek aan de juiste laadpalen, of omdat autofabrikanten dat nog niet mogelijk maken.