Primeur voor Utrecht: ook mbo-studenten kunnen dit jaar meedoen aan de UIT-week

Een primeur voor Utrecht: als eerste stad in Nederland gaat Utrecht mbo-studenten deze zomer de mogelijkheid geven om mee te doen aan de introductieweek voor studenten. Tijdens de proef kunnen tweehonderd mbo-studenten zich aanmelden om samen met hbo- en wo-studenten mee te doen aan de activiteiten van de Utrechtse IntroductieTijd (UIT).

“We zijn erg blij met dit initiatief van de overkoepelende mbo-studentenraad in de stad (MBO-sr030)”, zegt wethouder Dennis de Vries, die verantwoordelijk is voor het mbo in Utrecht. In de studentenraad MBO-sr030 zijn de vier Utrechtse mbo’s vertegenwoordigd. De studentenraad maakt zich hard voor de positie van mbo-studenten in de stad en wil dat zij ook kunnen deelnemen aan onder meer de UIT-week.

Dit jaar komt er dus een proef die dat mogelijk maakt. “Met deze proef zetten we weer een stap naar het verkleinen van de kloof tussen verschillende soorten studenten. Iedereen moet zich welkom voelen in onze stad, welke opleiding je ook doet”, aldus wethouder De Vries.

Kennismaken

De UIT-week wordt in augustus gehouden, vlak voordat het nieuwe studiejaar van start gaat. De duizenden studenten die in Utrecht komen studeren, kunnen tijdens de UIT-week de stad en het studentenleven leren kennen. In de stad worden activiteiten georganiseerd en studenten kunnen kennismaken met onder meer studentensport en de studentenverenigingen.

Alle studenten, waaronder dus mbo-studenten, die in Utrecht een opleiding gaan volgen, kunnen zich aanmelden voor de UIT-week via de website van de organisatie. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.