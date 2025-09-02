Primeur voor Wilhelmina Kinderziekenhuis: geen blauwe pakken meer voor ouders

Ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) hoeven niet langer blauwe pakken, mutsen en sloffen te dragen als ze hun kind naar een operatie brengen. Dat scheelt duizenden kilo’s afval, maar zorgt ook voor minder bange kinderen. Het WKZ in Utrecht is naar eigen zeggen het eerste kinderziekenhuis dat dit zo aanpakt.

“Het belangrijkste is het welzijn van het kind”, zegt de manager op de operatiekamers (OK) in het WKZ, Judith Schonagen. Zij nam het initiatief om te stoppen met de blauwe wegwerppakken, mutsen en sloffen voor ouders. “Een herkenbare ouder geeft rust en vertrouwen.”

“Soms komt een kind op de operatiekamer en ontstaat er een ‘blauw-pakken-trauma’”, zegt Schonagen. “De ouders zijn onherkenbaar in beschermende kleding; dit kan verwarrend en beangstigend zijn. We hebben vaker meegemaakt dat een operatie moest worden uitgesteld, omdat het kind zo overstuur raakte, dat narcose niet mogelijk was. Dat is schrijnend en het zette mij aan het denken.”

Extra metingen

De vraag was natuurlijk of het niet dragen van zulke beschermende kleding veilig is. Dat onderzocht onder meer de afdeling infectiepreventie. “We hebben risicoanalyses gedaan en extra metingen in de operatiekamers”, zegt Schonagen. “We wilden natuurlijk zeker weten dat de luchtkwaliteit goed blijft, zelfs als ouders hun eigen kleding dragen en de verpleegkundige en/of pedagogisch medewerker hun dienstkleding.”

Daarom was het belangrijk om uit te zoeken hoe het zat met de zogenoemde hersteltijd. Die houdt in: hoelang duurt het voordat de lucht in de operatiekamer weer schoon is? Dat bleek geen probleem te zijn.

Ruim 2.500 kilo

“De luchtbehandeling in de OK zorgt ervoor dat de ruimte snel weer schoon is na een mogelijke vervuiling, bijvoorbeeld door stofdeeltjes van kleding”, legt de OK-manager uit. “Dit gebeurt via speciale luchtroosters die de lucht goed verdelen en vervuiling afvoeren.”

“Uit metingen door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf, bleek dat de luchtkwaliteit in de OK binnen snel weer op orde is”, zegt Schonagen. “En ruim sneller dan de tijd die nodig is tussen het vertrek van de ouder en het begin van de operatie, wanneer de ruimte volledig steriel moet zijn.” De nieuwe werkwijze bespaart het zorgpersoneel dus ook tijd.

Het WKZ noemt het een kleine aanpassing met grote impact, zowel voor de kinderen als het zorgpersoneel en het milieu. Ieder jaar gebruikte het WKZ ruim 2.500 kilo van deze wegwerpkleding, vertelt Schonagen. “We hopen hiermee ook andere ziekenhuizen te inspireren.”