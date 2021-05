Prinses Máxima Centrum gebruikt nieuw behandelprotocol voor kinderen met neuroblastoom

Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat een groot deel van de kinderen met neuroblastoom op een andere manier behandelen. Hierdoor ontstaan minder bijwerkingen en hoeven de kinderen minder vaak opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Volgens KiKa, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar kanker bij kinderen, wordt ongeveer 25 keer per jaar neuroblastoom gediagnostiseerd in Nederland. De ziekte komt het meest voor bij kinderen onder de zes jaar en de tumor wordt vaak aangetroffen in het merg van de bijnier in de buik en soms in de borstholte, bekken of hals.

Het grootste deel van de kinderen dat de diagnose neuroblastoom krijgt, kan nu volgens het Prinses Máxima Centrum thuis worden behandeld. De pomp die het medicijn toebrengt past in een rugzakje, waardoor kinderen meer bewegingsvrijheid hebben en bijvoorbeeld ook weer naar school kunnen.

Medicijn

Ook dinutuximab, het medicijn tegen neuroblastoom, wordt op een nieuwe manier toegediend. Daardoor zijn er minder bijwerkingen, maar blijft de werking van het medicijn hetzelfde. Vooruitlopend op het nieuwe behandelprotocol werden in de afgelopen maanden al kinderen met de zogenoemde immunotherapie behandeld.

“Een paar jaar geleden moesten kinderen voor deze behandeling nog naar Amerika”, zegt een moeder van een kind met de ziekte tegen het Prinses Máxima Centrum. “Wij wonen op anderhalf uur rijden van het Máxima en kwamen dus voor de aansluiting en de cassette-wissel een dag naar Utrecht. Onze dochter voelde zich goed en ging alle dagen met haar praktische rugzakje naar school.”