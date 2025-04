Prinses Máxima Centrum in Utrecht behoort tot de meest inspirerende organisaties van Nederland

Het Prinses Máxima Centrum is door adviesbureau Synergie uitgeroepen tot een van de meest inspirerende non-profitorganisaties van Nederland. In de zogenoemde ‘Inspirerende 40’ eindigde het gespecialiseerde kinderoncologisch ziekenhuis op de tweede plaats.

Synergie roemt onder meer de manier waarop het Prinses Máxima Centrum zijn missie tot leven brengt. Volgens het adviesbureau laat het kinderziekenhuis perfect zien hoe maximale zorg en kwaliteit van leven voor elk kind samenkomen.

Het Prinses Máxima Centrum zegt ‘trots’ te zijn op de erkenning. Het kinderziekenhuis laat weten dat haar zorgmedewerkers, onderzoekers en professionals zich inzetten voor één doel: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Sinds 2011 brengt Synergie in samenwerking met Dynata en DataIM in kaart welke organisaties het meest inspireren. De eerste plaats ging dit jaar naar The Ocean Cleanup uit Rotterdam.