Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat kinderen met kanker uit Oekraïne behandelen

Het Prinses Máxima Centrum heeft hulp aangeboden bij de zorg en behandeling van Oekraïense kinderen met kanker. Door de oorlog is daarbij volgens het centrum voor kinderoncologie een ‘acute noodsituatie’ ontstaan.

De eerste kinderen worden deze week al verwacht in het Utrechtse ziekenhuis. Hier kunnen ze hun behandeling voortzetten. “Wij beseffen dat de behandeling van Oekraïense kinderen met kanker altijd gecontinueerd moet worden. Dat moet noodzakelijkerwijs nu elders in Europa of in Nederland”, zegt Rob Pieters, namens de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum.

Pieters: “Door contacten met de wereldwijde netwerkorganisatie voor kinderkanker, de internationale vereniging van patiëntenorganisaties en de coördinatiepunten in Polen en Duitsland wordt de opvang van Oekraïense kinderen met kanker gecoördineerd.”

Het gaat om de voortzetting van klinische en poliklinische behandelingen. Ook komt er volgens het centrum mogelijk een kind voor de voortzetting van palliatieve zorg. Bij deze vorm van zorg is genezing van de ziekte niet meer mogelijk.

