Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat samenwerken met Duits kinderoncologiecentrum

Het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht gaat nauw samenwerken met Duitse topcentra op het gebied van onderzoek naar kinderkanker. Het PMC en het Duitse Hopp-KiTZ kindertumorcentrum in Heidelberg hopen op die manier sneller betere behandelmogelijkheden voor kinderen met kanker te ontwikkelen.

Met het ‘Twinning Program’ slaan het Prinses Máxima Centrum, het Hopp Kindertumorzentrum Heidelberg, het Deutsches Krebsforschungszentrum en het Universitätsklinikum Heidelberg de handen ineen op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.

Het PMC en het KiTZ hebben een gezamenlijk onderzoeksbudget nodig voor de komende jaren dat geschat wordt op 10 miljoen euro. Dat geld moet binnenkomen via investeringen en donaties en is nodig om ‘de meest urgente onderzoeksprioriteiten’ aan te pakken.

Speerpunten

Uiteindelijk is het doel dat jonge patiënten wereldwijd behandeld kunnen worden met moderne therapieën en diagnostiek. De samenwerking heeft betrekking op klinische studies, de uitbreiding van infrastructuren en IT-platforms. Het moet zo onder meer mogelijk worden om geanonimiseerd patiëntgegevens te delen voor klinische studies.

Verder zijn speerpunten van de samenwerking de ontwikkeling van nieuwe combinaties op het gebied van immuun- en doelgerichte therapieën voor kinderen en het opzetten van patiëntspecfieke laboratoriummodellen.

Vertrouwen

Koningin Máxima was in de Nederlandse ambassade in Berlijn aanwezig bij de ondertekening van een zogenoemd Memorandum of Understanding tussen de instituten. Volgens het PMC was ze enthousiast over de alliantie van de onderzoekscentra en sprak ze haar vertrouwen uit in het succes van de samenwerking. Het tekenmoment was onderdeel van het driedaagse staatsbezoek van het koninklijk paar aan Duitsland.

Alexander Eggermont is wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum, hij noemt het niveau dat ze met de samenwerking in gedachten hebben uniek. “Een ‘twinning program’ is open, sharing en versnellend op iedere stap van fundamenteel en klinisch onderzoek tot en met de implementatie in de dagelijkse zorg. Deze aanpak geeft een impuls voor compleet nieuwe perspectieven op kinderkanker. Op dit moment overleeft één op de vier kinderen met kanker de ziekte niet. Om zo snel mogelijk de behandelingen van morgen te ontwikkelen, moeten we als Europese expertisecentra onze krachten bundelen.”