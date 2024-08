Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat samenwerken met kinderoncologisch centrum in Moldavië

Het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht heeft woensdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een kinderoncologisch centrum in Moldavië. De twee ziekenhuizen gaan samenwerken op verschillende gebieden.

De directeur van het PMSI Institute of Oncology in de Moldavische plaats Chisinau was afgelopen week op werkbezoek in Utrecht. In het Prinses Máxima Centrum ondertekenden deze directeur en Rob Pieters van het PMC de samenwerkingsovereenkomst.

In de overeenkomst is afgesproken dat de twee ziekenhuizen gaan samenwerken op het gebied van trainingen, opleidingen en het verbeteren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van kinderen met kanker.

Het PMSI in Moldavië werkt nauw samen met het Marie Curie ziekenhuis en de Darieste Viata association in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De ondersteuning van het centrum in Chisinau zal deels via Boekarest verlopen en daarom was ook de directeur van het Marie Curie ziekenhuis bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst aanwezig.

Meerdere samenwerkingsverbanden

Het is niet de eerste samenwerking van het PMC. Het Máxima heeft ook samenwerkingsverbanden met kinderoncologische afdelingen van andere kinderziekenhuizen in Europa, onder meer in Slowakije en Oekraïne.