Prinses Máxima Centrum in Utrecht haalt tweede groep Oekraïense kinderen met kanker op

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht gaat een tweede groep Oekraïense kinderen met kanker naar Nederland halen. Een medisch team van het Máxima vliegt vrijdag met een speciale vlucht naar het Poolse Krakau, waar negentien kinderen en hun gezinnen worden opgehaald.

Het is de tweede keer dat het Prinses Máxima Centrum naar Polen vliegt om kinderen op te halen. Half maart arriveerden ook al 25 Oekraïense kinderen met kanker in Utrecht. Vanwege de oorlog in Oekraïne is een ‘acute noodsituatie’ ontstaan, liet het ziekenhuis toen weten. In Utrecht kan de behandeling van de kinderen worden voortgezet.

De kinderen die vrijdag worden opgehaald zijn vanuit het ziekenhuis in het Oekraïense Lviv de grens over gebracht en opgevangen in een tijdelijk centrum waar een Pools medisch team de zorg heeft overgenomen. De Oekraïense gezinnen die daar nu worden opgevangen, worden verdeeld over meerdere Europese landen, waaronder Nederland.

Medische zorg

De kinderen die vrijdagavond in Utrecht aankomen, zijn tussen de 2 en 17 jaar. In het Prinses Máxima Centrum krijgen ze de uitgebreide medische zorg die ze nodig hebben, opvang in een gastgezin en psychologische ondersteuning.

Het Prinses Máxima Centrum helpt nu in totaal 49 Oekraïense kinderen met kanker. “Door de inzet van velen, is voor de groep kinderen die op 14 maart is opgehaald, de behandeling al helemaal voortgezet of opgestart. Dankzij gastgezinnen, tolken, verschillende instanties en hulp van sponsors en vrijwilligers zijn de kinderen en hun gezinnen goed opgevangen”, laat het ziekenhuis weten.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.