Prinses Máxima Centrum in Utrecht ontdekt oorzaak leukemie na kankerbehandeling

Sommige kinderen krijgen leukemie na een behandeling van een andere vorm van kanker met chemotherapie. De oorzaak daarvan hebben onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum recent ontdekt.

Elk jaar krijgen enkele kinderen in Nederland deze vorm van leukemie na een eerdere behandeling. “Met dit onderzoek begrijpen we beter hoe deze tweede kanker ontstaat, kunnen we deze kinderen beter monitoren en het mogelijk voorkomen in de toekomst”, zegt hoofdonderzoeker Ruben van Boxtel.

Chemotherapie kan het DNA van gezonde bloedcellen beschadigen. Dit kan bij sommige kinderen leiden tot een tweede keer kanker, zoals leukemie. Dat veranderingen in het DNA een rol spelen bij het ontstaan van deze zogenoemde ‘therapie-gerelateerde leukemie’, is recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Volgens het Prinses Máxima Centrum werkt chemotherapie bij de meeste kinderen met kanker goed. De behandeling is vaak noodzakelijk om de eerste kanker te bestrijden en de overlevingskans van het kind te verhogen. “Zonder chemotherapie is de kans op overleven aanzienlijk kleiner”, schrijft het ziekenhuis.

‘Succesvolle behandeling’

Maar: “We hebben ontdekt dat chemotherapie bepaalde genetische veranderingen veroorzaakt die het risico op leukemie verhogen”, zegt auteur van het onderzoek, Eline Bertrums. “Onze methode stelt ons in staat om de genetische veranderingen die leiden tot leukemie nauwkeurig in kaart te brengen.”

Volgens Van Boxtel biedt dit onderzoek de mogelijkheid om kinderen tijdens en na de behandeling beter te monitoren. “Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als er tekenen van leukemie zijn. Dat vergroot de kans op succesvolle behandeling.”