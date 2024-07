Prinses Máxima Centrum in Utrecht vangt opnieuw kinderen uit Oekraïne op na bombardement

Drie kinderen uit Kyiv worden opgevangen in het Prinses Máxima Centrum, nadat hun behandeling door een bombardement op het kinderziekenhuis in de Oekraïense hoofdstad werd onderbroken. Het ziekenhuis heeft tot nu toe al 121 kinderen uit het Oost-Europese land geholpen sinds het uitbreken van de oorlog.

Na het bombardement op het kinderziekenhuis in Oekraïne zetten drie kinderen hun behandeling voort in het Prinses Máxima Centrum. Een ander kind is nog niet fit genoeg om te vliegen en moet eerst aansterken, maar komt later deze maand naar Utrecht. Tijdens de aanval waren 135 kinderen in behandeling voor kanker.

“Na het bombardement op het kinderziekenhuis in Kyiv staat de continuïteit van de behandeling van de kinderen met kanker daar sterk onder druk. En voor de behandeling van kanker is het juist noodzakelijk om geen vertraging op te lopen”, zegt Rob Pieters, medisch directeur en kinderoncoloog van het Prinses Máxima Centrum.

Zorgmanager Linda de Koning vertelt dat meteen na de raketaanval internationaal overleg is gestart over hoe het ziekenhuis kan helpen. Dit gebeurde onder meer via contacten met de wereldwijde netwerkorganisatie voor kinderkanker en de internationale vereniging van patiëntenorganisaties. Het Prinses Máxima Centrum heeft bovendien een International Patient Office dat de komst en het verblijf van de Oekraïense kinderen organiseert. Tolken helpen vanaf het moment dat de kinderen en hun families in Nederland aankomen met de communicatie.

Eerdere hulpacties

Het Prinses Máxima Centrum bood al eerder hulp vanwege de oorlog in Oekraïne. Twee hulpvluchten hebben in totaal 52 kinderen naar Nederland gebracht. Later zijn kinderen met kanker, vaak samen met hun moeders of beide ouders, zelf naar Utrecht gereisd. Tot nu toe zijn in totaal 121 kinderen in het Prinses Máxima Centrum behandeld. Sommige kinderen zijn teruggekeerd naar Oekraïne, zes kinderen zijn overleden, en anderen zijn voor langere tijd opgenomen, bijvoorbeeld voor een stamceltransplantatie. Het merendeel van de kinderen ontvangt echter nazorg en verblijft daarom in Nederland.