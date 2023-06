Prinses Máxima Centrum in Utrecht viert eerste lustrum: ‘We willen ieder kind met kanker genezen’

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat het Prinses Máxima Centrum werd geopend. Op 5 juni 2018 opende koningin Máxima officieel de deuren van het kinderziekenhuis. Eerder dit jaar bezocht de koningin het Utrechtse ziekenhuis om het vijfjarig bestaan te vieren. Het ziekenhuis blikt terug op de afgelopen vijf jaar.



Alle kinderen met kanker in Nederland worden behandeld in het Prinses Máxima Centrum, het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. Daarnaast is het onderzoek naar kinderkanker ook op deze plek geconcentreerd. Prof. dr. Rob Pieters, een van de initiatiefnemers van het Prinses Máxima Centrum: “Doordat alle kinderen met kanker op één locatie worden behandeld is er een completer beeld en bovenal meer patiëntmateriaal en data voor onderzoek beschikbaar. Doordat ook al het onderzoek naar kinderkanker in het Máxima plaatsvindt kunnen alle kinderen met kanker ook sneller dan voorheen profiteren van de resultaten van het onderzoek.”

‘Samen zetten we ons al vijf jaar grensoverleggend en gepassioneerd in om de missie van het Máxima te realiseren: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven’

Concentratie

Voorheen vonden de behandelingen van kinderen met kanker in zeven centra in Nederland plaats. Nu zijn alle behandelingen in het Utrechtse centrum geconcentreerd. Volgens Pieters leidt de concentratie tot ‘superspecialisatie en grotere deskundigheid’. Het leidde er onder meer toe dat er in Utrecht nieuwe behandelingen tot stand zijn gekomen.



Zo is de overlevingskans van baby’s met leukemie toegenomen van 66 procent naar 93 procent door de toevoeging van een bepaalde vorm van immuuntherapie aan het behandelprotocol. Een ander voorbeeld is de belangrijke vermindering van complicaties tijdens en na operaties bij kinderen met een neuroblastoom, een kwaadaardige tumor van het onwillekeurige zenuwstelsel.

Genezen

“Als een kind ernstig ziek is door kanker, staat maar één ding voorop: genezen. Daarom werken we in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie elke dag grensverleggend en gepassioneerd samen aan het verbeteren van de overlevingskans én aan de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. Nu, en op de langere termijn. Want kinderen hebben nog een heel leven voor zich”, aldus het kinderziekenhuis.