Prinses Máxima Centrum koopt robotarm met geld van nagellakactie Tijn

Het Prinses Máxima Centrum schaft met het geld van de nagellakactie van Tijn een robotarm aan waarmee kinderen geopereerd kunnen worden. Met de robotarm kunnen doktoren het verloop van hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart brengen en volgen.

Stichting Semmy financiert de robotarm met de opbrengst van de ‘LAK. Door Tijn’ nagellakactie uit 2017.

Serious Request

Tijn Kolsteren werd in 2016 bekend door zijn actie in het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Hij kwam in actie voor kinderen die net als hij vochten tegen hersenstamkanker. Zijn droom was om een eigen nagellakmerk op te richten. Dat werd LAK. door Tijn, voor Stichting Semmy.

Nederlanders zamelden geld in door Tijns nagellak te kopen. Dat ging naar Stichting Semmy, die de robotarm naar Nederland haalde waarmee ongeneeslijk zieke kinderen onderzocht kunnen worden. Tijn overleed in 2017 zeven dagen voor zijn zevende verjaardag aan een vorm van hersenstamkanker. Met zijn actie haalde hij bijna 1,2 miljoen euro op.

Jolanda en Gerrit Kolsteren, de ouders van Tijn, zeiden: “Tijn wilde anderen helpen. De aanschaf van de robot-arm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robotarm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker, opdat in de toekomst genezing mogelijk is. Het gemis van je kind is onmenselijk groot, wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft.”