Prinses Máxima Centrum krijgt vanwege 5-jarig bestaan bezoek van de koningin

Vanwege het 5-jarig bestaan van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht kreeg het ziekenhuis dinsdag bezoek van de gelijknamige koningin. Zij ging onder meer in gesprek met medewerkers, ouders en kinderen. Ook luisterde zij naar ervaringen én werd bijgepraat over nieuw onderzoek.

Officieel werd het Prinses Máxima Centrum op 5 juni 2018 geopend en koning Máxima was daar destijds ook bij aanwezig. Zij sprak toen onder meer met de nu 13-jarige Saméo. Hij vond het naar eigen zeggen ‘super’ om de koningin na vijf jaar weer te ontmoeten. “Ik wilde haar heel graag vertellen dat ik beter ben.”

Máxima sprak daarnaast ook met kinderoncologen en onderzoekers. Zij vertelden haar over een nieuwe immuuntherapie voor baby’s met leukemie en hoe deze behandeling dankzij internationale samenwerking sneller toegepast kan worden.

Oekraïne

Ook de internationale patiëntenzorg kwam aan bod. Afgelopen jaar zijn in het Prinses Máxima Centrum 63 Oekraïense kinderen met kanker opgenomen. Daarnaast neemt het aantal kinderen dat vanuit het buitenland naar Utrecht komt voor een behandeling toe. Dit komt onder andere door de eerdergenoemde internationale samenwerking.

Alle kinderen met kanker in Nederland worden behandeld in het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast is het ook het onderzoek naar kinderkanker op deze plek geconcentreerd.