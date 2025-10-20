Prinses Máxima Centrum wil uitbreiden met nieuw zorg- en onderzoeksgebouw

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil uitbreiden met een nieuw deel van zo’n 5.000 vierkante meter, omdat het meer ruimte nodig heeft voor zorg en onderzoek. De uitbreiding komt op de binnenplaats van het huidige terrein, tussen het onderzoeksgebouw, de parkeergarage en de meest noordelijke ziekenhuisvleugel.

Het nieuwe deel is bedoeld voor onder meer kantoren, laboratoria, ouder-kindkamers en voorzieningen als radiologie, behandelkamers en een apotheek. De plannen voor de uitbreiding tellen zeven etages. Ook wordt de bestaande stikstoftank verplaatst naar de noordzijde van het gebouw, naast de parkeergarage.

De uitbreiding moet plaats vinden op eigen terrein, binnen de bebouwingsgrens in het omgevingsplan. Er is dus geen wijziging van het omgevingsplan nodig. De gemeente en het Prinses Máxima Centrum hebben inmiddels een concept-bouwenvelop opgesteld, waarin de wensen en eisen voor het project zijn beschreven rondom onderwerpen als duurzaamheid, groen en verkeer en parkeren.

Naast dat de uitbreiding zorgt voor meer ruimte voor onderzoek en nieuwe behandelingen, leidt het ook tot meer banen in het ziekenhuis. Dit gaat volgens het PMC om zo’n 15 tot 20 extra verplegende personeelsleden en 40 tot 60 personeelsleden in de afdeling ‘onderzoek’.

Verder verloop

Van 15 oktober tot en met 12 november 2025 kunnen inwoners de concept-bouwenvelop bekijken en erop reageren. Ook is er op donderdag 4 november een inloopbijeenkomst bij het centrum aan de Heidelberglaan 25. Bezoekers kunnen daar tussen 17.00 en 18.30 uur vragen stellen over de plannen.

Als het college van burgemeester en wethouders eind 2025 akkoord gaat met de bouwenvelop, kan het Prinses Máxima Centrum in de eerste helft van 2026 het ontwerp uitwerken en vergunningen voor de bouw aanvragen.