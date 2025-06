Pro-Palestijnse bezetting aan Janskerkhof in Utrecht beëindigd; actievoerders vertrokken zelfstandig

De pro-Palestijnse bezetting aan het Janskerkhof 15a is op woensdagochtend beëindigd, nadat de demonstranten van de actiegroep Utrecht Student Encampment bij de tweede officiële vordering vrijwillig zijn vertrokken. Dinsdagavond hadden de Universiteit Utrecht (UU) en de actievoerders al een deal willen sluiten, maar dat mislukte toen er onenigheid ontstond over het deurbeleid bij het gebouw. Het is de tweede keer dat dit gebouw is bezet door actievoerders.

Dinsdagochtend bezetten tientallen pro-Palestijnse actievoerders het pand van de Faculteit Geesteswetenschappen aan het Janskerkhof. Gedurende de bezetting waren er nog enkele lessen bezig die de actievoerders, naar eigen zeggen, niet gestoord zouden hebben bij het binnentreden. Toen de laatste lessen waren afgerond, gingen de actievoerders zelf colleges en lessen verzorgen over ‘onderwerpen waarin de UU faalt om over te onderwijzen’.

Overeenkomst voor overnachting

De UU en de actievoerders hadden bijna een overeenkomst gesloten over de vorm van de bezetting, maar konden elkaar niet vinden in het deurbeleid en de sluitingstijd van het gebouw. De UU wilde dat het pand om 20.00 uur dichtging, waarbij er alleen nog mensen uit het gebouw mochten gaan. Hierbij zou de beveiliging van de UU het deurbeleid hanteren.

Een woordvoerder van de UU laat weten: “Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het gebouw, en dus ook voor die van de actievoerders. Daarom moet onze beveiliging controle hebben over het deurbeleid.”

De actievoerders gingen hier niet mee akkoord en wilden tot 00.00 uur openblijven, waarbij ze zelf controle hadden over het deurbeleid en iedereen in- en uit het gebouw kon gaan. “Sommige actievoerders moeten thuis hun benodigde spullen voor de overnachting, zoals medicatie, kunnen halen. Om die reden moeten de actievoerders in- en uit het gebouw kunnen gaan”, aldus de woordvoerder van de actievoerders.

‘Jammer en verdrietig’

De UU wilde hierom overgaan tot een officiële vordering, maar heeft uiteindelijk alleen aangifte gedaan van lokaalvredebreuk volgens een woordvoerder van de UU. “We vinden het oprecht jammer en verdrietig dat we er niet uit zijn gekomen met de actievoerders”, laat ze weten.

Woensdagochtend heeft de UU samen met de politie alsnog de actievoerders officieel gevorderd te vertrekken. Bij de tweede vordering om 07.20 uur gaven de 17 actievoerders die nog in het pand zaten aan vrijwillig te willen vertrekken. Hierdoor was een derde vordering en een mogelijke ontruiming van de Mobiele Eenheid niet meer nodig.

Meer acties in nabije toekomst

Waarom de actievoerders vrijwillig zijn vertrokken blijft vooralsnog onduidelijk – zowel voor de UU als de politie. Dinsdagavond gaf de woordvoerder Utrecht Student Encampment nog aan dat ze niet wilden vertrekken zolang de UU banden onderhoudt met Israëlische universiteiten en instanties. “Wij blijven net zolang actievoeren totdat de UU de banden verbreekt”, aldus de woordvoerder van de actievoerders.

De Universiteit Utrecht gaat op woensdag het pand schoonmaken en opruimen. Hierbij wordt ook gelijk de schade opgemeten en de barricades – zie onderstaand overzicht – weggehaald. Het is nog onduidelijk wanneer het gebouw weer vrijgegeven kan worden voor lessen en colleges.