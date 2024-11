Pro-Palestijnse demonstranten bezetten pand Universiteit Utrecht

Een groep pro-Palestijnse demonstranten bezetten vrijdag een pand van de Universiteit Utrecht in de binnenstad. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.

Tijdens de open dag bij de universiteit vandaag, is een groep demonstranten binnengekomen in het gebouw aan de Drift. Er staan enkele demonstranten binnen in het gebouw. Ook staat een groep actievoerders buiten het pand.

Er hangen spandoeken uit het raam en actievoerders zwaaien vlaggen in de lucht. Ook hebben de demonstranten een megafoon bij zich.

Uit voorzorg heeft de Universiteit Utrecht haar andere panden aan de Drift op slot gedaan.

