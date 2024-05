Pro-Palestijnse demonstranten bezetten universiteitsgebouw aan Janskerkhof in Utrecht

Pro-Palestijnse demonstranten hebben woensdag opnieuw een universiteitsgebouw in Utrecht bezet. De demonstranten slaagden er rond 15.45 uur in om een gebouw aan het Janskerkhof binnen te gaan. Deuren worden gebarricadeerd.



Honderden pro-Palestijnse activisten verzamelden om 14.00 uur op het Janskerkhof, waar de demonstratie begon met toespraken, spandoeken en het scanderen van leuzen. De groep verplaatste zich na een tijdje naar het Domplein, maar besloot toen toch weer terug te gaan naar het Janskerkhof.

Eenmaal daar aangekomen probeerde een aantal activisten via de zijkant van het gebouw naar binnen te gaan. Zij werden door beveiligers weer naar buiten gewerkt. Wel besloot de universiteit het gebouw snel te ontruimen. Personeel kon via zijingangen het gebouw verlaten. Uiteindelijk slaagden de betogers er toch in om in het gebouw te komen.

Journalisten konden mee naar binnen, maar moesten uiteindelijk vertrekken om de ‘veiligheid van de aanwezigen niet in het gevaar te brengen’. Toen de verslaggever binnen was was de sfeer gespannen, maar vriendelijk.

Meerdere bezettingen

De afgelopen tijd zijn er vaker pro-Palestijnse demonstraties in Utrecht. Op 7 mei bezetten activisten de binnenplaats van de Universiteitsbibliotheek en op 8 mei een universiteitsgebouw aan de Drift. Beide bezettingen eindigden met politie-ingrijpen.

Studenten demonstreren onder meer tegen banden die de universiteit heeft met Israëlische instellingen. Er moet daar meer openheid over komen en de demonstranten eisen dat de universiteit de banden met Israëlische universiteiten verbreekt, maar de UU wil daar niet in meegaan. Ook roepen de betogers de universiteit ook op om zich duidelijker uit te spreken over de situatie in Gaza en het handelen van Israël.