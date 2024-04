Pro-Palestijnse demonstranten blokkeren wegen bij ring in Utrecht

Tientallen pro-Palestijnse demonstranten hebben maandagmorgen de weg geblokkeerd bij de ring in Overvecht in Utrecht. De activisten riepen op tot een staakt-het-vuren. De demonstranten ging rond 09.00 uur op de weg zitten, het verkeer kon er niet langs. Rond 10.30 uur stopten de activisten hun actie.



De actie vond plaatst bij de grote rotonde nabij de afslag van de A27, Albert Schweitzerdreef en Darwindreef. De politie was aanwezig maar greep niet in. Men koos ervoor om het verkeer om te leiden. De afrit van de A27 werd tijdelijk afgesloten.

De gemeente Utrecht liet tijdens de demonstratie weten: “Er vindt op dit moment een demonstratie plaats op het Robert Kochplein, waarbij de weg wordt geblokkeerd. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd. De politie beoordeelt nu de impact van de blokkade op het omliggende wegennet. Op basis daarvan kijkt de driehoek hoe en waar deze demonstratie kan worden gefaciliteerd.”

In meerdere steden op de wereld vinden vergelijkbare protesten plaats. De pro-Palestijnse actiegroep A15 heeft opgeroepen tot economische blokkades. “In Nederland steunen de grote politieke partijen en een groot deel van de bevolking Israël, maar dit is niet meer zoals vroeger. Met name jongere generaties worden steeds kritischer op het beleid van Israël, wat duidelijk te zien is tijdens protesten”, schrijft de actiegroep op sociale media.