Pro-Palestijnse demonstranten houden sit-in op station Utrecht Centraal

Een groep pro-Palestijnse demonstranten heeft donderdagavond een sit-in gehouden op station Utrecht Centraal. Enkele honderden aanwezigen zaten in de centrale hal van het station en riepen op tot een staakt het vuren.

Het protest in Utrecht is onderdeel van een serie demonstraties die georganiseerd worden bij verschillende treinstations. Eerder werden er ook protesten georganiseerd in Rotterdam en Amsterdam.

De demonstranten hadden vlaggen en spandoeken bij zich en riepen verschillende leuzen, waaronder From the river to the sea, Palestine will be free en Free Gaza now en Stop bombing Gaza. De demonstranten willen dat er een staakt het vuren komt.

De gemeente Utrecht was op voorhand op de hoogte van het protest. Het treinverkeer ondervond geen hinder van het protest.