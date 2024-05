Pro-Palestijnse demonstratie bij Stadskantoor in Utrecht

Het Stadskantoor in Utrecht was maandagavond het decor van een nieuwe Pro-Palestijnse demonstratie. Rond 17.00 uur kwam een groep demonstranten samen, die zich uitspreken tegen het Utrechtse stadsbestuur. Ook burgemeester Sharon Dijksma was bij het protest aanwezig.

Een groep Pro-Palestijnse demonstranten verzamelden maandag rond 17.00 uur bij het Stadskantoor in Utrecht. Zij zetten het gebied waar zij demonstreren af met linten, zwaaiden met Palestijnse vlaggen en zongen met een flink volume verschillende leuzen. Er stonden protestborden tegen de muur, met teksten als “be silent when children sleep, not when they die” en “de rode lijn totaal voorbij.”

Eisen

Die spreekwoordelijke rode lijn zetten de demonstranten kracht bij door met rode papiertjes in de lucht te zwaaien. De demonstranten riepen het stadsbestuur op zich uit te spreken tegen Israël. “Zwijg niet langer, kies de weg van menselijkheid. Stuur een bericht namens de stad aan het kabinet en neem een voorbeeld aan Femke Halsema die dat maanden geleden al namens de stad Amsterdam heeft gedaan.”

Reactie Sharon Dijksma

Burgemeester Dijksma was ook aanwezig bij de demonstratie en sprak de betogers toe. “Ik tracht een deel van jullie vragen te beantwoorden”, begint Dijksma. Ze begon door medeleven te tonen met de kinderen die op dit moment verhongeren of sterven in Gaza. Maar ze spreekt het publiek tegen door te stellen dat het Utrechtse stadsbestuur niet is stil gebleven. “We hebben de oorlog veroordeeld en opgeroepen alle gijzelaars die op 7 oktober gevangen zijn genomen vrij te laten.”