Pro-Palestijnse demonstratie loopt uit op ongeregeldheden; 100 arrestaties

De pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht is vrijdagavond uitgelopen op ongeregeldheden. De burgemeester beëindigde de demonstratie op het Jaarbeursplein na een uurtje omdat het te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er werden uiteindelijk ruim 100 arrestaties verricht. Op het Jaarbeursplein waren honderden mensen samengekomen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen. De oplopende spanningen en het geweld tussen Israël en Palestina zijn de aanleiding voor de demonstratie. Afgelopen dagen vielen tientallen doden in het gebied. Het werd volgens de gemeente al gauw te druk op het Jaarbeursplein en de coronamaatregelen werden niet nageleefd. Herhaaldelijke oproepen van de organisatie om afstand te houden mochten niet baten. De burgemeester besloot dat de demonstratie moest stoppen. Tekst gaat verder onder afbeeldingen Een groot deel van de mensen besloot vervolgens te vertrekken maar een flinke groep weigerde dat, volgens aanwezigen was de reden van de demonstratie te belangrijk, waarop de mobiele eenheid het plein schoonveegde. Hierbij vielen de eerste klappen. De menigte trok daarna via de Damstraat en de Kanaalstraat de wijk Lombok in. Hier werd verder gedemonstreerd en vervolgens ontstond er een kat en muisspel met de politie. De burgemeester kondigde een noodbevel af. Iedereen die zich niet zou verwijderen zou gearresteerd worden. Tekst gaat verder onder afbeeldingen De politie heeft uiteindelijk honden en paarden ingezet en er werden verschillende charges uitgevoerd. Op het Moskeeplein bleef een groep actievoerders hangen. Zij werden ingesloten door de mobiele eenheid. Verschillende voorbijgangers kwamen ook binnen de linies van de politie terecht. Mensen probeerden te vluchten, onder meer de moskee in. De mobiele eenheid deelde meerdere klappen uit om dat te verhinderen. Ruim honderd mensen werden gearresteerd. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

