Pro-Palestina demonstranten moeten bezet pand Universiteit Utrecht voor zondag verlaten

Inmiddels bezetten pro-Palestina demonstranten van actiegroep Student Encampment al tien dagen het onderwijspand aan Drift 25 van de Universiteit Utrecht (UU). De UU heeft de pandbezetters gesommeerd om uiterlijk zondagmiddag om 12.00 uur te vertrekken. Doen ze dit niet, dan treft de universiteit rechtsmaatregelen, waaronder een kort geding.

De universiteit benadrukt dat een sommering niet hetzelfde is als een vordering. De activisten zijn nogmaals gevraagd het pand te verlaten, maar het pand wordt niet op korte termijn ontruimd zoals bij een vordering. Mochten de demonstranten het pand niet verlaten, dan volgt een gerechtelijke procedure en beslist een rechter of uiteindelijk ontruiming moet plaatsvinden.

Impact op onderwijs

De bezetting van Drift 25 heeft volgens een woordvoerder aanzienlijke gevolgen voor het onderwijs. Voor veel studenten moeten alternatieve leslocaties geregeld worden. Ook zijn de veiligheidsrisico’s groot volgens de universiteit. Dit, omdat er geen zicht is op brand- en vluchtveiligheid van het pand.

