‘Probeertegoed’ van 40 euro voor mensen die in Utrecht voor het eerst deelvervoer willen gebruiken

Op verschillende plekken in Utrecht werd zaterdag het gebruik van deelvervoer gepromoot. Zo werden voorbijgangers van onder meer het Janskerkhof en het Brusselplein erop gewezen dat ze via de Gaiyo-applicatie 40 euro probeertegoed konden krijgen.

De gemeente is al langer bezig om inwoners en bezoekers van Utrecht te stimuleren een duurzaam vervoersmiddel in de stad te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld de fietsen of e-scooters van Tier, de elektrische bakfietsen van Cargoroo en de verschillende deelauto’s.

Het gebruik van deze vervoersmiddelen is bezig aan een opmars. Zo werd eerder deze week bekend dat het aantal deelbakfietsen wordt uitgebreid van 100 naar 150 exemplaren. Ook wordt onderzocht of de elektrische deelstep aan het wagenpark toegevoegd kan worden.

Probeeraanbod

Desalniettemin zijn er nog genoeg mensen die nog nooit gebruik hebben gemaakt van deze vervoersmiddelen. Daarom heeft de gemeente een zogenoemd probeeraanbod geïntroduceerd.

“Via de Mobility as a Service-app Gaiyo bieden we Utrechters een ‘probeertegoed’ aan: 40 euro ten behoeve van één of meer gratis ritten met een deelvoertuig”, aldus de gemeente.