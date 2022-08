Problemen bij reparatie Rode Brug in Utrecht; brug blijft nog acht weken dicht voor boten

De reparatie van de Rode Brug in Utrecht verloopt niet vlekkeloos. Het bouwwerk over de Vecht tussen de Anton Geesinkstraat en de Loevenhoutsedijk was al een paar weken kapot en zou weer gemaakt moeten zijn. Maar de gemeente laat vandaag weten dat er nog een onderdeel kapot is. De levertijd daarvan is acht weken.

Tijdens de zomermaanden wordt er veel gevaren over de Vecht. Nu de brug niet open kan, moeten boten die hoger dan twee meter zijn omvaren. Dat kan via het Amsterdam Rijnkanaal, want een stuk minder pittoresk is als de omgeving van de Vecht.

Boten die onder de limiet van twee meter blijven kunnen wel gewoon onder de Rode Brug door. Voor het wegverkeer is er geen hinder.