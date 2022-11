Problemen Casa Confetti houden aan dus bewoners krijgen kachel: ‘Veel herrie, maar het is wel warm’

De problemen in het verwarmingssysteem van de Utrechtse studentenflat Casa Confetti blijken hardnekkiger dan in eerste instantie werd gedacht. Omdat de reparatie nu langer op zich laat wachten krijgen alle bewoners tijdelijk een kacheltje van SSH, de corporatie die de woningen verhuurd.

Eerder deze week werd al bekend een deel van de bewoners van Casa Confetti, het kleurrijke pand aan het Leuvenplein op het Utrecht Science Park, in de kou zat omdat de verwarming het niet deed. “Het is in mijn kamer 13 graden, met de gordijnen dicht”, vertelde Laura, een van de bewoners van het pand.

Een woordvoerder van SSH zegt vorige week al benaderd te zijn door bewoners. “Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal installaties vervangen. In het weekend dachten we dat alles weer werkte, maar dat was helaas niet het geval.”

Hardnekkig

Maandag is vervolgens weer gekeken en toen kwam men erachter dat de leiding schoongemaakt moest worden omdat er op sommige plekken een verstopping zat. “Helaas bleken de verstoppingen hardnekkiger dan gedacht. We moeten nu de hele installatie schoonmaken en dat kan alleen als het hele systeem wordt afgesloten. Daarom krijgt iedereen van ons een kacheltje zodat ze er toch warmpjes bij kunnen zitten”, aldus de woordvoerder van SSH.

Laura spreekt van een ‘groot ding’ dat ‘veel herrie maakt’, maar zegt wel blij te zijn dat zij en haar medebewoners het nu weer warmer krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen: “Zo’n kachel trekt natuurlijk een hele hoop stroom. Wie gaat dat uiteindelijk betalen?”

Communicatie

Ook de communicatie vanuit SSH had volgens Laura beter gekund. “Er kan natuurlijk altijd iets misgaan, maar het is dan wel fijn goed op de hoogte gehouden te worden. Ik vraag mij ook af waarom er geen onderhoud wordt gedaan in de zomer. Wel fijn dat er nu hard gewerkt wordt.”

