Problemen met brandkraan in de Brandstraat in Utrecht; bewoners tijdelijk zonder water

In de omgeving van de Brandstraat en Oudegracht in Utrecht is een waterstoring. In de nabije Haverstraat zijn al een tijd werkzaamheden en momenteel is waterbedrijf Vitens bezig met het vervangen van de waterleiding. Daardoor zitten nu veel huishoudens in de buurt zonder water.

In de Brandstraat in Utrecht is een brandkraan opengegaan, waardoor het water de straat oploopt. Bewoners zitten daardoor zonder water. Ook aan de Oudegracht zijn problemen met de watervoorziening. Aan de Oudegracht zitten de nummers 12 t/m 261 zonder water en Jacobsgasthuissteeg 58 kampt ook met problemen.

Op de website van waterstoring.nl van Vitens is te lezen dat er een waterstoring is. “Door onvoorziene omstandigheden in verband met een defecte afsluiter komen er meerdere adressen aan de Oudegracht en Brandstraat op 15 februari tot 14.00 uur zonder water”, is te lezen op de website.

Niet blij

Aan de Haverstraat wordt gewerkt aan de drinkwaterleiding. Volgens een medewerker van Vitens heeft de opengesprongen brandkraan in de Brandstraat te maken met de werkzaamheden. “We zijn hier bezig met de waterleiding en om het water kwijt te kunnen, hebben we de brandkraan in de Brandstraat opengezet”.

Een bewoonster in de Brandstraat is niet blij met de werkzaamheden en de opengesprongen brandkraan. Vooral het feit dat de gemeente Utrecht niet op tijd heeft gewaarschuwd zit haar dwars.