Problemen met de lift: rolstoelgebruikers moeten met de trap bij station Utrecht Terwijde

Door problemen met de lift bij station Utrecht Terwijde moesten rolstoelgebruikers de trap nemen of omreizen via andere stations. Zo ook de Utrechtse Andrea Naphegyi. Ze was afgelopen dinsdag onderweg naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, maar rolde tegen een kapotte lift aan.



Bij station Utrecht Terwijde zijn twee liften te vinden: één voor reizigers richting Utrecht Centraal en één voor reizigers die richting Den Haag, Gouda of Rotterdam gaan. Maar als een van die liften kapot is, hebben mensen die in een rolstoel zitten een probleem. Dat gebeurde afgelopen periode meerdere keren.

Andrea Naphegyi moest afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis in Rotterdam. Ze heeft een auto-immuunziekte en gebruikt een rolstoel. Toen ze dinsdag bij het station aankwam en op de knopjes drukte, gebeurde er niks. “Dan stort alles wel even in elkaar.”

Gelijk dacht ze aan een vriend van haar. Die was een paar dagen eerder uitgestapt bij het station, maar ook toen was de lift ook kapot. Hij stond bovenaan op het perron en kon niet naar beneden. Met behulp van een vriend is hij van de trap gerold.



Andrea vertelt over haar ervaring: “De storingsdienst weigerde om mij assistentie te verlenen. Gelukkig was er toevallig een aardige hoofdconducteur, die niet aan het werk was, maar mij wel kon helpen. Hij gaf mij als tip dat ik naar Utrecht Centraal moest reizen om daar weer de trein naar Rotterdam te pakken.” Op Utrecht Centraal heeft Andrea echter hulp nodig om in de trein te komen. Die hulp moet officieel een uur van tevoren worden aangevraagd. “Gelukkig kon de hoofdconducteur dit sneller regelen. Mij was dit niet gelukt en de storingsdienst wilde mij niet helpen.”

Wat Andrea vooral stoort is dat het probleem niet adequaat werd opgelost. Ook toen ze die avond langs de lift kwam was ie nog steeds kapot. “Het lijkt erop dat ze niet snappen dat bewegingsvrijheid een basisrecht is. Sinds 2016 geldt in Nederland ook het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Daar moet dan ook naar gehandeld worden.”

Andrea is ook bestuurslid van Vereniging Inclusie Nederland, deze organisatie maakt zich juist hard voor de juiste naleving van het VN-verdrag. “De grootste waarde die we hebben is onze vrijheid, de grootste straf is het als ze onze vrijheid afpakken. Die lift is dus niet zomaar een lift. Zonder die lift kunnen we ons niet verder bewegen. We moeten dat niet bagatelliseren.”

NS-woordvoerder Anne van der Wel begrijpt meteen waarom Andrea ontevreden is met de situatie: “We hebben dit niet goed gedaan. Andrea, en al onze reizigers, mogen van ons verwachten dat we helpen. Door samen met onze klantenservice een oplossing te bedenken of desnoods een team van Veiligheid & Service naar het station te sturen voor hulp. Dit is duidelijk niet goed gegaan.”

Van der Wel vertelt dat de lift inderdaad meerdere keren kapot is geweest. “Er was een onderdeel defect en dat is toen tijdelijk opgelost, maar niet veel later was de lift weer kapot. Dat nieuwe onderdeel is nu wel geplaatst en de lift behoort het nu weer te doen.”