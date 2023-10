Problemen met heffing onroerendezaakbelasting in Utrecht; raadsfracties stellen vragen

Er zijn problemen met het heffen van de onroerendezaakbelasting (OZB) in Utrecht. Sommige bedrijven en inwoners hebben hun aanslag over 2023 nog altijd niet ontvangen. Sterker nog, sommige mensen zullen de aanslag over 2023 pas in 2024 ontvangen. Dat meldt de BghU, de organisatie die de belasting heft. Verschillende Utrechtse gemeenteraadsfracties hebben vragen gesteld over de kwestie. Wat is er aan de hand?



De belastingen die de gemeente Utrecht int, worden geheven door een aparte organisatie: de Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht, oftewel de BghU. De organisatie verzorgt de belastingheffing voor verschillende gemeenten in onze provincie en veel Utrechters ontvangen van hen ook de aanslag voor de waterschapsbelasting.

Al langere tijd zijn er signalen dat er problemen zijn bij de BghU. Zo worden bezwaarschriften te laat afgehandeld, lopen de wachttijden aan de telefoon op, constateerde de accountant in zowel 2021 als 2022 onrechtmatigheden en zijn beschikkingen niet altijd op tijd verzonden. Onlangs gingen de alarmbellen opnieuw af toen het college van B&W van Nieuwegein in een brief aan hun gemeenteraad liet weten dat de situatie zo ernstig is dat BghU volgend jaar misschien helemaal geen toestemming krijgt om aanslagen op te leggen.

Raadsvragen

De Utrechtse fracties van VVD, PvdA en CDA hebben naar aanleiding hiervan raadsvragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W. Immers, ondanks dat de BghU een aparte organisatie is, valt deze organisatie wel onder de verantwoordelijkheid van de betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap. Dus ook onder de verantwoordelijkheid van het Utrechtse college van B&W. Bovendien is het voor de gemeentelijke financiën cruciaal dat er belasting geheven wordt. De fracties willen van B&W weten wanneer alle Utrechters hun aanslag ontvangen hebben, hoe het zit met het extra toezicht op de BghU en wat het betekent als er volgend jaar geen aanslagen mogen worden opgelegd.

Reactie BghU



Over het feit dat sommige mensen nog geen aanslag hebben ontvangen, meldt de BghU op haar website het volgende: “BghU begrijpt dat dit voor deze inwoners en bedrijven vervelend is. Voor de opgelopen vertraging biedt BghU excuses aan.” Vervolgens geeft de BghU aan dat er contact kan worden opgenomen als er vragen zijn.

DUIC heeft BghU benaderd met een aantal vragen, maar krijgt geen inhoudelijke reactie. De BghU laat wel weten: “We voorzien onze deelnemende gemeenten en het waterschap zo goed als mogelijk van informatie om hun raden mee te voorzien. We menen dat we daarmee op dit moment de inwoners en hun vertegenwoordigers voldoende van informatie voorzien.”