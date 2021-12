Problemen met roltrappen bij Utrecht Centraal lijken verleden tijd; vier nieuwe trappen hangen

Het lijkt erop dat de problemen met de roltrappen bij station Utrecht Centraal zijn opgelost. De oude modellen, die vaak stilstonden omdat ze te kampen hadden met storingen, zijn namelijk vervangen. Vrijdag is ook de laatste nieuwe roltrap in gebruik genomen.

De vier oude roltrappen aan het Jaarbeursplein zijn in 2011 geplaatst en begin 2013 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er al problemen en de gemeente heeft tussen 2016 en medio 2020 al zo’n 800.000 euro aan onderhoudskosten betaald. Daarom is besloten dat de vier roltrappen, veel eerder dan gepland, worden vervangen.

In oktober werden de eerste twee nieuwe exemplaren al geplaatst. Het ging om de roltrappen naast de ingang van de fietsenstalling. Nu zijn ook de andere twee vervangen.

TK Elevator onderhoudt de komende 23 jaar de nieuwe roltrappen. Gedurende deze periode garandeert het bedrijf een ‘zeer hoge netto beschikbaarheid’, aldus de gemeente Utrecht. De roltrappen zullen twaalf keer per jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, worden op vooraf geplande momenten vervangen.