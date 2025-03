Problemen met thuiszitters op Utrechtse scholen; personeelstekort en bezuinigingen plagen onderwijs

Verschillende Utrechtse fracties hebben vragen gesteld aan het college over kinderen die langere tijd geen onderwijs volgen, ook wel thuiszitters genoemd. Het college zegt het probleem te herkennen, maar tegelijkertijd uitdagingen te hebben om het probleem goed op te lossen. Zo worden onder andere het personeelstekort in het onderwijs en de bezuinigingen in de jeugdzorg genoemd.

Het aantal kinderen in Utrecht dat geen volwaardig onderwijs volgt, stijgt, zeggen de Utrechtse fracties van GroenLinks, EenUtrecht, ChristenUnie, PvdA en D66. Thuiszitters gaan om uiteenlopende redenen niet naar school. Zo kan het onderwijs niet goed aansluiten bij de behoeften van een kind, of voelt de school zich niet in staat om het kind op school te hebben.

Om hoeveel kinderen het in Utrecht gaat, is volgens het college niet helemaal duidelijk. Sommige kinderen blijven enigszins van de radar. Dat komt doordat ze korter dan vier weken ziek zijn gemeld, sommige kinderen wel in staat zijn om soms onderwijs te volgen maar niet altijd, of omdat een 4-jarig kind nog niet is aangemeld voor een basisschool. Maar, zegt het college: “We constateren de afgelopen maanden een toename van in het aantal kinderen dat thuis komt te zitten.”

‘Niet de dupe laten worden’

Het college zegt in gesprek te zijn met scholen, jeugdhulp en kernpartners om op de korte termijn oplossingen te kunnen bieden. Tegelijkertijd erkent de raad dat de oplossingen niet grenzeloos zijn.

“De teruglopende middelen zijn een feit in een tijd waarin bezuinigd moet worden. Dit is voor alle betrokkenen moeilijk. We zien het onze opdracht om kwetsbare kinderen hier niet de dupe van te laten worden.”

Ook noemt het college het personeelstekort in het klaslokaal als een van de uitdagingen om passend onderwijs aan te bieden. “Wij herkennen dat in scholen die een tekort aan personeel hebben minder ruimte is om passend en gedifferentieerd onderwijs te bieden.”

Met name de schoolpopulatie in grote steden zou uitdagender zijn volgens hen. “Een

diversiteit aan leerlingen in de klassen, vraagt veel van onderwijsprofessionals.” De raad hoopt dat onder meer een goede opleiding en begeleiding voor stagiairs en starters uitkomsten kunnen bieden.

Gesprek met kinderen

Het college zegt wel altijd in gesprek te willen blijven met ouders en kinderen om te zorgen voor de best mogelijke oplossingen. “Ouders wordt altijd een plek aan tafel geboden, zowel bij het opstellen van het ontwikkelperspectief door de school, als bij het plan van wat kernpartners maken wanneer een kind thuiszit.”

Tegelijkertijd zegt de gemeente ook dat dwang en drang vanuit Leerplicht soms niet vermeden kan worden, “omdat we deze wettelijke verantwoordelijkheid soms in moeten zetten om kinderen te beschermen. Aan dwang en drang gaat veel vooraf. Onze leerplichtambtenaren werken vanuit gelijkwaardigheid, maar ook vanuit professionele expertise samen met ouders en jongere om het thuiszitten op te lossen.”

‘Friendswoningen’

Om het lerarentekort in het Utrechts onderwijs tegen te gaan, worden er allerlei maatregelen genomen. Zo berichtte DUIC laatst nog dat er ‘friendswoningen’ komen, speciaal voor juffen en meesters.