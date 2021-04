Proef in de Jaarbeurs Utrecht met vaccineren tot ‘s avonds laat

In de Jaarbeurs start vanaf volgende week een pilot om te bekijken of veel inwoners zich op latere tijdstippen zouden willen laten vaccineren. GGD Regio Utrecht (GGDrU) begint woensdag 21 april met ‘s avonds vaccineren. Het is voor het eerst dat een regio dit probeert, zegt de Utrechtse GGD.