Proef in Stadion Galgenwaard in Utrecht: slimme technologie in strijd tegen discriminerende spreekkoren

In Stadion Galgenwaard in Utrecht komt slimme technologie te hangen die moet helpen om racistische en discriminerende spreekkoren tegen te gaan. Het gaat om een pilot van de KNVB, die eerder al begonnen was in drie andere stadions en duurt tot eind van dit jaar.

Videobeelden en geluidsopnames schieten volgens de KNVB nu nog ‘te vaak tekort’ als bewijsmateriaal, waardoor daders na discriminerende spreekkoren vaak vrijuit gaan. Doel van de proef is dan ook om te zorgen voor audiovisueel materiaal waarmee aanstichters van discriminerende spreekkoren sneller kunnen worden herkend. Eerder ontwikkelde technologie wordt daarom verder ontwikkeld, zodat de beeld- en geluidskwaliteit beter wordt en de technologie gebruiksvriendelijker.

De pilot is onderdeel van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’, een gezamenlijk plan van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. De pilot begon bij Feyenoord, PEC Zwolle en PSV en wordt nu uitgebreid met ADO Den Haag en dus FC Utrecht.

De KNVB laat weten dat er onderzoek is gedaan naar de privacy-kaders voor de inzet van slimme technologie in voetbalstadions en dat de proef voldoet aan de Nederlandse privacy wet- en regelgeving. De pilot in de Galgenwaard duurt tot eind december 2023.