Proef met boa’s in Utrecht die fietsers beboeten blijkt een succes

De pilot waarbij Utrechtse boa’s fietsers mogen beboeten voor verkeersovertredingen is een succes, staat in het eindrapport van het onderzoek. Het ging om een pilot die vorig jaar april in de stad begon in opdracht van de Tweede Kamer, en naar andere gemeenten in Nederland kan worden uitgebreid. De boetes die de boa’s uitgeschreven waren voor fietsen zonder verlichting, door rood fietsen en het op de fiets vasthouden van een telefoon.

Uit het onderzoek blijkt dat de extra bevoegdheden van de boa’s bijdragen aan een effectieve en efficiënte handhaving van het verkeer. Overtredingen zijn vaker beboet, en de boa’s hebben minder overtredingen waargenomen dan voor de pilot. Het werk van de boa’s heeft daarmee volgens het rapport bijgedragen aan de behoefte voor meer toezicht en handhaving in het verkeer.

Betekenis

Ook is gebleken dat de boa’s in staat zijn om op een correcte en veilige manier te kunnen controleren op de drie overtredingen. Zowel de boa’s zelf als de politie zijn tevreden over de uitbreiding van de bevoegdheid. Het contact tussen de burgers en de boa’s verloopt volgens het onderzoek ook goed, en bovendien geeft het meer betekenis aan het werk, waarmee ze ook beter kunnen uitleggen wat hun baan inhoudt.

Of de uitbreiding van de bevoegdheden permanent wordt, en of dat overal gebeurt, hangt nog af van een paar dingen af. In Utrecht is het volgens de onderzoekers een goed idee, maar dat betekent niet dat het voor andere gemeenten ook geldt. Per gemeente kan de behoefte voor handhaving verschillen, waardoor de invoering en de uitvoering van de extra taken niet altijd de hoogste prioriteit kan hebben.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.