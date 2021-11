Proef met samenvoegen van parkeerrayons in Utrechtse binnenstad opnieuw verlengd

De proef waarbij vier parkeerrayons in de Utrechtse binnenstad zijn samengevoegd wordt opnieuw verlengd. Dit betekent dat automobilisten met een vergunning nog langer overal in het centrum mogen parkeren. Het onderzoek wordt verlengd omdat er onder meer vanwege de coronamaatregelen nog onvoldoende informatie is verkregen.

Op 1 april 2019 zijn de vier parkeerrayons van de Utrechtse binnenstad als proef samengevoegd. De gemeente wilde hiermee onderzoeken of het voor automobilisten met een parkeervergunning voor een van de rayons makkelijker was om een parkeerplek te vinden en ook om zogenoemd zoekverkeer tegen te gaan. “Zo verdelen we de parkeerdruk beter over de binnenstad”, aldus het college.

De proef zou eigenlijk een jaar duren, maar het is inmiddels twee keer verlengd. In de afgelopen periode bleven namelijk veel vergunninghouders thuis en ook kwamen veel minder bezoekers naar de binnenstad. De parkeerdruk was hierdoor volgens de gemeente mogelijk anders dan voorheen.

Ook dit jaar is het door de coronamaatregelen niet mogelijk geweest een goede vergelijking te maken met de parkeerdruk voor de start van de proef. “We verlengen daarom de proef tot en met 31 december 2022.”