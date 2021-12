Programmamaker Danny Ghosen bezoekt krakers aan de Croeselaan in Utrecht

Programmamaker Danny Ghosen besteedt in de nieuwe uitzending van zijn programma ‘Danny’s wereld’ aandacht aan krakers en de woningnood. Hierbij brengt hij ook een bezoek aan het kraakpand aan de Croeselaan in Utrecht.

Op zondag 21 november vond in Utrecht het Woonprotest plaats. Op diezelfde dag onthulde een groep krakers een nieuw gekraakt pand aan de Croeselaan, waar zij nog steeds verblijven.

Ghosen gaat in ‘Danny’s wereld: Kraak de woningnood!’ langs bij de bewoners van het pand. “Als het kon, zou ik het liefst een normale kamer vinden. Ik zie het als oplossing voor de huidige crisis. Ik voel daar ook geen gêne over. Er wordt nu beter voor dit huis gezorgd dan in de afgelopen jaren. En daar ben ik trots op”, zegt een van de krakers tegen Ghosen.

Spanningen en problemen

In Danny’s wereld wordt aandacht gegeven aan onderwerpen die naar eigen zeggen wringen in de maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen in de samenleving en ontmoet mensen die vaak onzichtbaar zijn, de grens opzoeken, daar overheen zijn gegaan of zich buitengesloten voelen.

Danny’s wereld: Kraak de woningnood! staat om 17.00 uur op YouTube en wordt om 21.05 uur uitgezonden op NPO2.