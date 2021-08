ProRail onderneemt geen verdere stappen tegen oud-medewerker die 18+ video opnam in Inktpot

ProRail gaat geen verdere stappen ondernemen tegen de oud-medewerker die op haar laatste dag bij het bedrijf een pornovideo opnam in De Inktpot in Utrecht.

De vrouw bracht ProRail begin augustus in verlegenheid toen op internet een pornovideo verscheen die was opgenomen in De Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail. De video werd in korte tijd tienduizenden keren bekeken, maar is inmiddels zoveel mogelijk offline gehaald.

ProRail heeft nu dus besloten geen stappen te ondernemen tegen de vrouw. “We hebben een gesprek met haar gevoerd en besloten om verder geen juridische stappen te ondernemen”, aldus woordvoerder van ProRail Coen van Kranenburg. “We hebben afspraken met haar gemaakt en daar blijft het bij.” Over wat die afspraken inhouden, wil Van Kranenburg verder niks kwijt. “Dat is tussen haar en ons.”

De zaak is hiermee van ProRail dus gesloten. “We hopen nu gewoon weer in het nieuws te komen met dingen die over het spoor gaan”, besluit Van Kranenburg.