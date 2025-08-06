Protest aan de schutting: bewoners Merwedeplantsoen in Utrecht trekken rode lijn

Aan het Merwedeplantsoen in Zuidwest zijn sinds een paar dagen rode linten langs een aantal schuttingen te zien. Het initiatief komt van buurtbewoonster Annemieke Zwanenburg, die werd geraakt door het symbool van de rode lijn als protest tegen de genocide in Gaza. Ze liet zich inspireren door een lint dat ze eerder zag aan een kadeleuning op de Westerkade, en vroeg haar buren om mee te doen.

“We trekken een rode lijn, zoals op zoveel plaatsen in Nederland en de wereld, om uiting te geven aan onze verontwaardiging over het wereldgebeuren, met name de situatie in Gaza”, vertelt Annemieke. Al langere tijd liep de Utrechtse rond met het dilemma hoe ze zich persoonlijk moet verhouden tot de ontwikkelingen op het wereldtoneel. “De quote ‘niets doen is geen optie’ heb ik in de loop van de afgelopen jaren omarmd. Maar wat kan ik dan wél doen, vroeg ik mij af.”

De Utrechtse kwam tot de conclusie dat het voor haar in de kleine dingen zit. “De laatste weken werd ik geraakt door het gebaar van de rode lijn. Tot hier en niet verder. Ik voelde het heel sterk, maar wist niet hoe daar vorm aan te geven. Tot ik op de Westerkade de rode lijn zag, die aan de kadeleuning langs de Vaartsche Rijn is bevestigd.”

Afgelopen zaterdag ging ze naar de stoffenmarkt en bevestigde ze haar eigen rode lijn aan de schutting. Vervolgens stuurde ze een mail naar haar buren op de woonboten bij het Merwedeplantsoen met de boodschap dat ze het fantastisch zou vinden als zij zich daarbij willen aansluiten.

Twee dagen later hingen er op zeker zes adressen rode lijnen. ”Het gebaar trekt volgens Annemieke de aandacht van voorbijgangers, die reageren met opmerkingen als “Goed bezig!”, “Inspirerend!”, of vragen stellen als: “Feestje?”, “PvdA?”. “En dat was nu juist mijn bedoeling,” aldus Zwanenburg.