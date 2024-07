Protest bij Kromhout Kazerne in Utrecht voorbij; politie haalt tenten weg

Het protest bij het entreegebouw van de Kromhout Kazerne in Utrecht is voorbij. In de nacht van maandag op dinsdag hebben de politie en Marechaussee de tenten waarmee de hoofdingang werd geblokkeerd weggehaald.

Zaterdagmiddag begon de actie. Activisten klommen op het dak van het entreegebouw en anderen hadden alvast hun tentje opgezet in de omgeving. “Utrecht noemt zich een mensenrechtenstad en tegelijkertijd worden er vanuit deze plek wapens aan Israël verkocht. Wanneer je je als stad zo definieert zou je geen wapens moeten verkopen aan een plek waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden”, zei een woordvoerder van de actievoerders zaterdag.

De demonstranten hadden een aantal eisen gesteld. Zo wilden zij onder meer dat Nederland geen wapens meer verkoopt aan Israël en dat de extra investeringen in Defensie worden stopgezet. Zij zouden pas vertrekken zodra deze eisen waren ingewilligd.

Tentjes

Het liep echter anders. Volgens de woordvoerder werd het kamp in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.40 uur ontruimd door de politie en Marechaussee. In een video is te zien hoe agenten de tentjes van de demonstranten meenemen. Deze tentjes liggen nu achter het hek op de Kromhout Kazerne.

“Wij wilden hier graag blijven. We wilden met mensen in gesprek gaan over de rol die Nederland speelt in de genocide in Palestina en bij onderdrukking wereldwijd. Onbegrijpelijk dat dit niet mogelijk is in mensenrechtenstad Utrecht”, zegt een van de activisten. “Wij komen zeker terug. We zullen niet stoppen of rusten totdat Palestina vrij is en de Nederlandse medeplichtigheid beëindigd is.”