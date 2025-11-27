Protest op Utrecht Centraal: Greenpeace roept op tot niets kopen tijdens Black Friday

Activisten van Greenpeace hebben tussen twee pilaren van het bollendak in Utrecht een groot spandoek opgehangen. Op het gele doek van enkele meters breed is ‘Dit jaar gewoon niks’ te lezen. Met deze actie wil Greenpeace consumenten aansporen om dit jaar tijdens Black Friday niet op koopjesjacht te gaan.
“Rondom Black Friday zetten grote bedrijven en winkelketens alles op alles om ons met slimme trucjes te verleiden om meer te kopen dan we nodig hebben”, zegt Isabel Willemsen van Greenpeace Nederland. “Dit is niet alleen slecht voor onze portemonnee, maar heeft ook enorme impact op de planeet. Al die spullen zijn een drijvende kracht achter de klimaatcrisis en massale vervuiling.”
De actie begon rond 07.00 uur. Vier activisten begonnen toen in de twee pilaren van het bollendak te klimmen. Het duurde even voordat ze op de juiste hoogte waren, want ongeveer twee uur later werd het spandoek uitgevouwen. In al die tijd konden zij rustig hun gang gaan. Agenten stonden op een gegeven moment vanaf een afstand te kijken, maar de politie of gemeente trad niet op. Hoelang het spandoek blijft hangen, is niet bekend.
Black Friday is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het vindt altijd plaats op de vrijdag na Thanksgiving en dit jaar valt dat op 28 november. Veel bedrijven verkopen al in aanloop naar deze datum producten met flinke kortingen.
5 ReactiesReageren
Jep, minder nieuwe spullen kopen en meer 2e hands. Dan zijn die absurde loonsverhogingen en eisen die de inflatie laten doen stijgen, ook minder nodig. Terug naar een eenvoudig leven.
Isabel weet het weer? We kopen meer dan wat we nodig hebben? Hoe weet ze dat? Duim in je mond en dan……4 mensen kunnen een lelijk doek ophangen? Katoen? Door kinderarbeid gemaakt? Geverfd met giftige stoffen? Moet weer vernietigd worden? Slecht voor je adem? Politie/opruimers moeten het weer opruimen? Kost weer geld. tijd en plezier? Kunnen we dat vereniginkje niet is verbieden? Brengt niks dan troep. Is met dit gele doek en zwarte letters een voorbeeld van.
Denken de mensen van Greenpeace echt dat ze deze verkoop kunnen tegenhouden??? Veel mensen kopen tijdens de Black Friday om mee te doen met de kudde. En mensen laten zich graag beduvelen door koopjes die geen koopjes zijn. Dit is denk ik niet meer te stoppen. Als spullen goedkoop zijn wordt er niet meer gedacht “heb ik het nodig”, maar “hebben”. Beetje jammer in een tijd met veel armoede en Klarna. Zo gaan we alleen maar achteruit.
Black Friday is een dieptepunt in de treurige consumentenwereld waar we ons in bevinden.
Ondanks overmatige aandacht in de media, trekt vrijwel geheel Nederland zich helemaal niets aan van deze kansloze actie door een marginaal clubje.
En daar hebben ze groot gelijk in, we maken zelf wel uit wat we al dan niet kopen!