Protest op Utrecht Centraal: Greenpeace roept op tot niets kopen tijdens Black Friday

Activisten van Greenpeace hebben tussen twee pilaren van het bollendak in Utrecht een groot spandoek opgehangen. Op het gele doek van enkele meters breed is ‘Dit jaar gewoon niks’ te lezen. Met deze actie wil Greenpeace consumenten aansporen om dit jaar tijdens Black Friday niet op koopjesjacht te gaan.

“Rondom Black Friday zetten grote bedrijven en winkelketens alles op alles om ons met slimme trucjes te verleiden om meer te kopen dan we nodig hebben”, zegt Isabel Willemsen van Greenpeace Nederland. “Dit is niet alleen slecht voor onze portemonnee, maar heeft ook enorme impact op de planeet. Al die spullen zijn een drijvende kracht achter de klimaatcrisis en massale vervuiling.”

De actie begon rond 07.00 uur. Vier activisten begonnen toen in de twee pilaren van het bollendak te klimmen. Het duurde even voordat ze op de juiste hoogte waren, want ongeveer twee uur later werd het spandoek uitgevouwen. In al die tijd konden zij rustig hun gang gaan. Agenten stonden op een gegeven moment vanaf een afstand te kijken, maar de politie of gemeente trad niet op. Hoelang het spandoek blijft hangen, is niet bekend.

Black Friday is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het vindt altijd plaats op de vrijdag na Thanksgiving en dit jaar valt dat op 28 november. Veel bedrijven verkopen al in aanloop naar deze datum producten met flinke kortingen.