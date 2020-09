Protest tegen de Wit-Russische president Loekasjenko op Vredenburg in Utrecht

Een kleine honderd demonstranten protesteerden zaterdagmiddag op het Vredenburg in Utrecht tegen het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Eén van hen is de 43-jarige Elena Kalinovskaja.

Het is al langere tijd onrustig in Wit-Rusland. Onlangs waren er presidentsverkiezingen in het land. Loekasjenko zegt dat hij die met ruim 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Veel mensen geloven dit niet en zijn de straat opgegaan.

Ook in Nederland wordt gedemonstreerd. De actievoerders dragen de wit-rood-witte vlag die het symbool van verzet is geworden. De officiële vlag van het land ziet er anders uit.

Minsk

Kalinovskaja is 13 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ze woont nu met haar 24-jarige dochter in Roermond. Zij zegt zich zorgen te maken over haar moeder die nog steeds in de Wit-Russische hoofdstad Minsk woont.

“Ik wil dat het daar net zoals in Nederland wordt met alle vrijheden. Er moeten eerlijke verkiezingen komen en de vrijheid van meningsuiting moet worden gegarandeerd. Loekasjenko treedt nu hard op tegen zijn eigen volk, ik maak mij heel erg veel zorgen.”

Onschuldig

Bij het protest in Utrecht werden folders uitgedeeld aan voorbijgangers. Daarop is te lezen dat er ongeveer 7.000 onschuldige burgers vastzitten in Wit-Rusland. Deze zouden allemaal in de periode na de verkiezingen zijn gearresteerd.

“In 2020 mogen zulke dingen niet gebeuren in een Europees land”, is te lezen op de folder. Ook wordt opgeroepen verschillende petities te steunen.

De demonstratie op het Vredenburg begon om 14.00 uur en duurde tot 17.00 uur. De participanten waren volgens Kalinovskaja vooral Wit-Russen.