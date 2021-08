Provinciale SP-fractie vraagt duidelijkheid over fosfineschip en achtergebleven tarwe in Lage Weide

De provinciale fractie van de SP heeft aan de provincie Utrecht om duidelijkheid gevraagd over de situatie rond fosfineschip de Coby. Ze willen onder meer weten wat er met de 280 ton achtergebleven tarwe in Lage Weide gaat gebeuren.

De Coby is een van de drie schepen in Nederland waarop vorige maand in een partij tarwe het zeer gevaarlijke fosfine werd ontdekt. De Coby lag vervolgens ruim een week aan de kade langs de Uraniumweg in Utrecht. Rijkswaterstaat heeft het schip naar de haven van Lelystad begeleid om daar te ontgassen, al is daar tot nu toe geen toestemming voor gegeven.

Het schip zelf is dus vertrokken, maar op de kade in Lage Weide blijkt 280 ton eerder geloste tarwe achtergebleven. “Hoe kan het dat de Coby en de andere twee betrokken schepen naar het Ketelmeer moesten afvaren om te ontgassen, maar dat er 280 ton eerder geloste tarwe gewoon in Lage Weide is achtergebleven met dat doel?”, vraagt SP-Statenlid Michel Eggermont zich af.

Eggermont wil ook weten hoe het kan dat de provincie Flevoland geen vergunning heeft gegeven voor het ontgassen in het Ketelmeer en dat het tegelijkertijd geen probleem is dat de duwbak met de gifhoudende tarwe in Lage Weide blijft liggen.

Gevaar

De SP wil ook weten of er gevaar is geweest voor de bemanning van de Coby, het personeel aan wal dat de lading heeft gelost of de handhaving. “Een schippersgezin uit Nieuwgein werd in 2019 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, nadat ze een veel lagere concentratie hadden binnengekregen. Dat er nu niet zoiets is gebeurd mag een wonder heten”, aldus Eggermont.