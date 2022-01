Provinciale Staten van Utrecht roepen het kabinet op om winkels weer te openen  

De Provinciale Staten van Utrecht roepen het kabinet via een brandbrief op om de regels voor winkels te versoepelen zodat ze zo snel mogelijk weer open kunnen. Daarnaast wordt in de brief aan minister-president Mark Rutte gevraagd om een ruimhartigere compensatie voor getroffen ondernemers.

Statenlid Henriëtte Rikkoert nam het initiatief om deze brief te schrijven. “We zien dat deze ondernemers allerlei creatieve oplossingen hebben gezocht, maar daar zitten grenzen aan. We horen ook van ondernemers dat de financiële steun onvoldoende is.”

In de brief is te lezen: “Ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit van steden en dorpen, ook wanneer zij actief zijn in ‘niet-essentiële’ sectoren (…) Nog langer omzet missen kan nu echt een faillissement betekenen.”

De Provinciale Staten doen daarom een oproep om winkels te openen en, zoals eerder gedaan, met een afsprakensysteem te werken. Ook vragen zij om een ruimhartigere compensatie, want de tegemoetkoming die de ondernemers nu krijgen zou niet voldoende zijn en zo blijven zij met hoge kosten zitten.

Samen tegen corona

Voor de lange termijn stellen ze voor dat het kabinet een strategie ontwikkelt, waarbij sluitingen van winkels in de coronatijd wordt voorkomen.

Bij al deze maatregelen meent de de Provinciale Staten oog te houden op de volksgezondheid en willen zij dat het plan voor de ‘niet-essentiële’ sector verantwoord is. “Ook ons uitgangspunt is en blijft: ‘Samen tegen corona.’ We houden ons aan de basismaatregelen die in dat verband nodig zijn en doen daar niets aan af. Samen tegen corona; samen voor onze ondernemers’’, aldus de brief