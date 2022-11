Provincie Gelderland: ‘Ministerie moet met nieuw stikstofplan komen voor verbreding A27 bij Utrecht’

De provincie Gelderland eist dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een nieuw stikstofplan komt rond het verbreden van de A27 bij Utrecht. Eerder werd bekend dat het Rijk zes boerderijen in Gelderland had opgekocht ter compensatie van de stikstofuitstoot, maar de provincie zou daarover – tegen de afspraken in – niet geïnformeerd zijn.

Het Rijk kocht de zes boerderijen op, zodat de stikstofuitstoot verlaagd wordt. Die ‘stikstofruimte’ kan dan weer gebruikt worden voor de verbreding van de A27. De provincie Gelderland beweert dat het Rijk de provincie niet op de hoogte heeft gebracht van het opkopen van de boerderijen. Dit terwijl wel was afgesproken dat dat zou gebeuren.

Een meerderheid van de Provinciale Statenleden kwam eerder deze week met een motie over de kwestie. Ze noemden het ‘zeer kwalijk’ dat er geen overleg is geweest en vinden het handelen van het Rijk ‘afkeurenswaardig’.

Stallen

Daar komt bij dat het in de Gelderse regels verplicht is om de opgekochte stallen ook te slopen. De provincie wil zo onder meer voorkomen dat de leegstaande stallen gebruikt worden voor drugslabs of andere illegale praktijken. Het ministerie zou echter geen afspraken hebben gemaakt over het slopen van de stallen. Een ruime meerderheid eist dat die sloopregeling wel wordt opgenomen in de afspraken, schrijft Omroep Gelderland.

Het breed gesteunde voorstel van de Gelderse Statenleden is woensdag besproken in een spoedvergadering. Daaruit kwam dat de meerderheid van de provincie de motie steunt. De provincie vindt dat het ministerie met een nieuw stikstofplan moet komen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.