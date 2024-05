Provincie trekt miljoenen uit voor restauratie erfgoed; in Utrecht onder meer Winkel van Sinkel en Domkerk

Er komt 4,9 miljoen euro beschikbaar om negentien bijzondere Rijksmonumenten in de provincie Utrecht te onderhouden en restaureren. In de stad gaat het om Winkel van Sinkel, Domkerk, voormalige gevangenis Wolvenplein en het HKU-pand aan de Minrebroederstraat 16.

Jaarlijks maken monumenten in Utrecht kans op een bijdrage uit het Fonds Erfgoedparels. Dit jaar wordt er aan negentien monumenten geld uitgekeerd, waarmee een restauratie deels gefinancierd kan worden.

Het gaat om erfgoed in de gehele provincie, maar het mag geen woonhuis zijn. Naast de projecten in Utrecht gaat er onder andere geld naar de toren van de St. Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort, de Boerderij op de Industrieweg in Mijdrecht, Slot Zuylen in Stichtse Vecht en de Theekoepel op de buitenplaats Vechtoever.

Minrebroederstraat 16

Dit voormalige klooster is tegenwoordig eigendom van de HKU. Er komt een restauratie gericht op het herstel van de kapconstructie en de zes consoles van de voorgevel.

Wolvenplein

De voormalige gevangenis wacht al lang op een flinke metamorfose. Het geld dat via het fonds vrijkomt, wordt gebruikt voor de restauratie van de vleugels van het cellencomplex.

Winkel van Sinkel

De meeste Utrechters zullen het gebouw met de opmerkelijke zuilen wel kennen. Met het geld uit het fonds wordt de buitenkant van gebouw gerestaureerd, ook kan met het geld de fundering van het bijbehorende Koetshuis hersteld worden.

Domkerk

De Domkerk heeft altijd wel onderhoud nodig en de omvangrijke restauratie duurt nu ook al meer dan zeven jaar. Dat komt omdat het steeds in stapjes gebeurt. Met het geld uit het fonds kan de topgevel en de traptoren gerestaureerd worden.