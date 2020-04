Provincie Utrecht begonnen met bouw van nieuwe busremise bij P+R Westraven

De provincie Utrecht is begonnen met de bouw van een nieuwe busremise bij P+R Westraven in Transwijk. Gedeputeerde Arne Schaddelee sloeg de eerste paal van het complex dinsdag in de grond.

De nieuwe remise gaat plek bieden aan meer dan 180 bussen van U-OV die nu deels worden gestald en onderhouden aan de Europalaan. De busremise aan de Europalaan verdwijnt, omdat de gemeente Utrecht daar huizen gaat bouwen. Bij de nieuwe remise komen ook een kantoor, een werkplaats en parkeerruimte voor medewerkers.

Het complex krijgt een duurzame energievoorziening, met zonnepanelen op het dak en een groen dak op het kantoor. De nieuwe elektrische bussen van U-OV kunnen straks ook in de remise gestald en onderhouden worden.

Daglicht

“De busremise is een belangrijke stap om ons OV duurzamer te maken”, zegt Schaddelee. “We gaan heel veel elektrische bussen krijgen straks, die met zonne-energie worden geladen met de zonnepanelen die we op de busstalling leggen.”

Ook bij de bouw wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Delen van de constructie van het gebouw die niet zo lang meegaan, worden zo gebouwd dat ze gemakkelijk en snel te vervangen zijn. In de remise zelf wordt straks zo veel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht.

Voorjaar 2021

De busstalling moet eind dit jaar klaar zijn, maar het is nog onzeker of dat gaat lukken. “We zitten natuurlijk in coronatijd, dus het is best spannend of dat allemaal gaat lukken. Je bent soms afhankelijk van leveranciers, die ook in Duitsland zitten en door de beperkingen kunnen werkzaamheden misschien soms minder snel uitgevoerd worden, dus het is ook wel spannend, maar we proberen eind dit jaar naar de afronding te gaan”, aldus Schaddelee.

Als alles volgens planning verloopt, kan de busremise in het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen.