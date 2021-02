Provincie Utrecht gaat inwoners en bedrijven helpen bij de aanleg van een groen dak

Om inwoners en bedrijven in de regio Utrecht te helpen bij de aanleg van een groen dak, kan er nu gratis een dakconstructieberekening en quickscan worden aangevraagd. Een groen dak is volgens de provincie goed voor de biodiversiteit, waterberging en verkoeling.

De provincie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht willen daarom dat er meer groene daken in de regio komen. Nu is volgens de provincie nog een groot deel van de 56 vierkante kilometer aan daken nog onbenut. Het zogenoemde Servicepunt Duurzame Daken moet daar verandering in brengen.

In de stad Utrecht zijn groene daken al erg populair. In 2019 had de gemeente 100.000 euro beschikbaar gesteld om mensen die zo’n dak wilden financieel te ondersteunen. Hier hadden veel mensen oren naar, waardoor de gemeente besloot de pot geld voor 2020 te verhogen tot 150.000 euro. Dat geld was na drie maanden al op.

Zonnepanelen

Voor de ondersteuning van het plaatsen van zonnepanelen bestaan al verschillende servicepunten. Voor de aanleg van een groen dak is nu het nieuwe punt geopend. Bedrijven of buurten kunnen aankloppen bij het servicepunt. Vervolgens wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een groen dak. De provincie zegt dat dit bij voorkeur in combinatie is met zonnepanelen.

Uit de constructieberekening moet duidelijk worden hoeveel gewicht het dak kan dragen. De quickscan moet aantonen wat de mogelijkheden en combinaties zijn én wat het vergroenen kost en oplevert.

Kansen

“Als provincie maken we werk van het voorkomen van wateroverlast en hittestress voor inwoners”, zegt gedeputeerde Hanke Bruins Slot. “Het vergroenen van daken van woningen en kantoren biedt daarvoor kansen. Zo blijft het goed wonen en werken in onze provincie. Het initiatief draagt bij aan onze ambities voor klimaatadaptatie en wordt daarom financieel mogelijk gemaakt door provincie Utrecht.”

Tot 22 maart kunnen bedrijven en particulieren via het servicepunt ondersteuning aanvragen. Voor particulieren geldt dat een project met minimaal tien buren van start moet gaan. Bedrijven en particulieren die met hun buurt aan de slag willen met verduurzaming van het dak, kunnen contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht.